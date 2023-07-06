После войны Украина откажется от призыва в предыдущем виде — Шмигаль

Украина после завершения войны откажется от призыва в армию в том виде, как он существовал до войны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на совещании с членами правительства и представителями ВСУ, сообщает Укринформ.

"Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям" , - отметил Шмигаль.

По его словам, Украина должна завершить переход сил безопасности и обороны на стандарты НАТО "во всех аспектах: от техники и оружия к планированию и анализу".

"Еще один компонент Новой украинской армии – это развитие ВПК. Украина уже активно наращивает производство оружия и техники. Более того, запускаем новые программы и проекты. Частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе. Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование" , - отметил премьер-министр.

По его словам, на совещании отдельно поднимался вопрос военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления. "Мы строим новую страну, которая должна быть безопасной и защищенной" , - подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, участие в совещании приняли вице-премьер-министр Михаил Федоров, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин и представители ВСУ.