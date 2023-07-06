Зеленский: Путину дают только положительную информацию с фронта

Президент Владимир Зеленский считает, что Владимиру Путину сообщают только позитивную информацию о событиях на фронте, поэтому тот находится "не в полной информационной адекватности", сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN.

"Я считаю, что он полностью не контролирует процессы (управления российской армией в Украине - ред.). Он командует руководителями, и они боятся потерять должности. Но на среднем, нижнем звеньях - он точно не контролирует и не понимает, что происходит.

Иногда мы видим это четко: он говорит о городах, которые якобы под российским флагом, а они полностью контролируются нами. Это свидетельствует о том, что он находится не в полном информационном понимании и адекватности. Ему дают только положительную информацию. Плохую он слышать не хочет" , — сказал он.

Зеленский добавил, что автократические лидеры, особенно пожилые, не хотят получать плохие эмоции, даже когда речь идет о реальном положении дел.

По его мнению, командиры поддержали Пригожина во время мятежа, потому что он был на поле боя рядом с ними.