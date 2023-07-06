Ракетный удар по Львову: в ОВА уточнили информацию о погибших (Обновлено)

В результате ракетной атаки РФ по Львову погибли три женщины 32, 60 и 63 лет (из них двое — это мама и дочь), а также 35-летний мужчина, сообщает Укринформ.

Уточненную информацию обнародовал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Ранее во Львовской ОВА сообщали о самой молодой и самой старшей погибших 21 и 95 лет соответственно, впрочем, эти данные не подтвердились.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, там могут быть люди. По состоянию на данный момент, погибли четыре человека.

Разрушения получили более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа, отметил Козицкий.