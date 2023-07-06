Удар по Львову: самый младшей погибшей был 21 год, самой старшей — 95

Самой младшей жертве ракетной атаки РФ по Львову был 21 год, самой старшей – 95, она пережила Вторую мировую войну, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Самой младшей девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. Россия убивает нашу молодежь. Наше будущее. Старшей погибшей – 95. Женщина пережила Вторую мировую, но, к сожалению, не пережила рашизм" , — сообщил Козицкий.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, там могут быть люди. По состоянию на данный момент, погибли четыре человека.

Разрушения получили более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа, ответил Козицкий.