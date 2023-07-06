Как война меняет баланс вооружений в Украине - Bloomberg

Новые данные о военной помощи Украине указывают на значительное изменение баланса тяжелого вооружения на полях сражений страны после 16 месяцев войны, пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

В четверг обновленная база данных Ukraine Support Tracker, поддерживаемая Институтом мировой экономики Киля, утверждает, что стороны, которые помогают Киеву, поставили сотни новых танков с начала войны, а чуть меньше – еще не поступили, несмотря на то, что количество новых обещаний замедлилось.

В сочетании с подсчетом относительно оборудования, потерянного или захваченного, осуществленным разведывательной группой Oryx, которую многие считают консервативной, данные свидетельствуют о том, что украинский танковый парк вырос с начала вторжения прошлого года, даже если российский уменьшился вдвое.

Разрыв также сократился по поводу артиллерии и реактивных систем залпового огня, хотя и в значительно меньшей степени.

Данные о танках, в частности, согласуются с парламентскими показаниями, предоставленными начальником штаба обороны Великой Битании Тони Радакиным во вторник.

"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии , - сказал Радакин комитету законодательной власти по вопросам обороны, - В прошлом году она выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 миллион снарядов в год. Она потеряла 2500 танков, а в лучшем случае может производить 200 танков в год".

По данным Oryx, которые фиксируют только потери, которые они могут подтвердить, 2082 год российские танки были уничтожены, повреждены, покинуты или захвачены с начала войны в 2022 году. Москва изначально имела 3417 доступных танков, согласно Military Balance, ежегодному справочнику World Armoures, опубликованному Международным институтом стратегических исследований, лондонским аналитическим центром.

Вокруг таких цифр существует огромная неопределенность, поскольку обе стороны рассматривают свои потери как государственную тайну и значительные трудности со сбором данных в открытых источниках, особенно когда речь идет о потерях Украины, которые менее хорошо зарегистрированы. Также нет достоверных сведений о количестве резервных танков или артиллерийских орудий, которые Россия изготовила или изъяла из глубоких складов с начала войны.

Однако, по словам Иоганна Мишеля, специалиста по сухопутной войне с IISS, Украина, кажется, прошла первый год войны примерно с тем же количеством тяжелого вооружения, которое имело в начале, несмотря на большие потери. В начале этого года Мишель провел собственный анализ доступных данных, внеся поправки на возможные предубеждения в данных. С тех пор было больше потерь, поставок и захватов российских танков

Однако этого нельзя сказать о России, которая должна также резервировать часть своих сил для обороны в других местах крупнейшей страны мира. Изменение баланса тяжелых вооружений важно, но далеко не решающее для продолжающегося контрнаступления Украины, считает Мишель.

Цена все еще высока для Украины

"Даже если ситуация более ровная в цифрах, это не так" , - сказал Мишель, - «Проблема в том, что сейчас Украине нужно вернуть территорию, поэтому она находится в наступлении против хорошо подготовленной обороны, а для этого нужно сильное преимущество».

Это объясняет сосредоточенность украинских сил на уничтожении российской артиллерии и путей обеспечения перед тем, как направить основную часть бригад, подготовленных к контрнаступлению. Генштаб Украины в последнее время почти каждый день заявляет об уничтожении более 30 российских артиллерийских установок. Артиллерийские потери особенно трудно проверить, поскольку они обычно скрыты далеко за линией фронта.

Кильский институт обновил данные за период с 25 февраля по 31 мая, установив, что обещания по помощи были значительно ниже, чем зимой, несмотря на некоторые крупные пакеты из Германии и США, с военными обещаниями на общую сумму 9 миллиардов евро (9,77 миллиарда). долларов) за этот период.

В то же время возросла доля военной помощи в отношении финансовых и гуманитарных обязательств, сообщили в институте.

Эти задержки могут сделать даже некоторые из поставленных танков менее эффективными, чем они должны быть, поскольку украинским силам пришлось спешить с учебой, зачастую разными партнерами из Организации Североатлантического договора, имеющими разную практику.