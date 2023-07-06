В случае поражения Украины воевать придется американцам – Пенс

Бывший вице-президент и кандидат на номинацию от Республиканской партии США Майкл Пенс считает возможным столкновение американских войск с российскими в случае поражения Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в радиопередаче "Шоу Хью Хьюитта".

"Я не сомневаюсь, что если Владимир Путин захватит Украину, то пройдет не так много времени, прежде чем российские военные пересекут границу, и нам придется отправить наших мужчин и женщин сражаться против них", – отметил Пенс.

Поэтому, объяснил бывший вице-президент, США готовы предоставлять украинцам средства для борьбы с россиянами, чтобы американским военным не пришлось сражаться с ними.

По словам бывшего вице-президента и кандидата на номинацию от Республиканской партии США, "происходящее в Украине прямо сейчас – это не просто война, это зло".