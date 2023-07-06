Украина национализировала самолет российской корпорации "Ростех"

Украина национализировала самолет подсанкционной российской корпорации "Ростех", которая является одним из крупнейших производителей военной авиатехники страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил еще один иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о грузопассажирском самолете АН-140-100 стоимостью почти 150 млн гривен.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения России воздушное судно было передано украинскому госпредприятию "Антонов" для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в РФ.

По данным следствия, российский самолет находился на балансе московского "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина", который входит в структуру "Ростеха" и является ведущим производителя военной авиатехники РФ.

Именно эта компания поставляет боевые самолеты для армии России, которая воюет против Украины.

Следователи СБУ расследуют действия руководства этой компании по ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).