Во Львове во время атаки были закрыты по меньшей мере 10 укрытий — МВС

Во Львове во время российского ракетного удара ночью 6 июля по меньшей мере 10 укрытий были закрыты. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

"Получили информацию о как минимум 10 закрытых укрытиях во Львове во время ночного обстрела. Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны" , — отметил Клименко.

Он напомнил, что полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч.1 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности" , — подчеркнул глава МВД.

Ночью 6 июля россияне нанесли ракетный удар по Львову, попав по объекту критической инфраструктуры и жилому дому. В результате атаки произошло разрушение 3-го и 4-го этажей четырехэтажного жилого дома.