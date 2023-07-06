ЗАЭС - не Чернобыль. В НАН успокоили паникеров

Сравнивать возможный теракт на ЗАЭС с Чернобыльской аварией как минимум некорректно. Это в основном связано с тем, что ЗАЭС не работает, и там остались другие продукты разделения, в другом состоянии. Об этом рассказал доктор технических наук, физик-ядерщик Владимир Борисенко, сообщает РБК-Украина.

"Если вспомнить Чернобыльскую станцию, взорвавшийся блок - там было ~200 тонн топлива. А здесь 3 тысячи. Поэтому когда кто-то сравнивает, то говорит, что на ЗАЭС топлива в 15 раз больше, поэтому якобы и последствия будут в столько раз хуже. Но так сравнивать нельзя, потому что это совсем другое состояние, там другие продукты разделения остались, в другом тепловом состоянии. Это сравнение совсем не корректно. Поэтому так говорить нельзя" , - объяснил ученый.

Он отметил, что максимально, если бы станция работала, то тогда можно было бы ожидать какие-то сценарии вроде Чернобыльской - хотя это было бы в десятки раз меньше, было бы что-то вроде Фукусимской - радиация выходила бы в разные стороны, с ветром куда-то переносилась, но в окружающую среду попало бы все равно в сто раз меньше (радиоактивных веществ – ред.), чем при Чернобыле.