В МИДе ответили США на призывы к реформам для вступления в НАТО

В Министерстве иностранных дел в ответ на призыв Белого дома к проведению Украиной реформ для членства в НАТО призвали реформировать отношение Запада к России, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого Дома о необходимости проведения Украиной реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу" , – заявил Николенко.

Он подчеркнул, что США – ведущий союзник Украины в противодействии вооруженной агрессии России, поэтому Киев чрезвычайно благодарен всем американцам, которые поддерживают Украину.

Николенко отметил, что, кроме Украины, сейчас в мире нет ни одной другой страны, которая бы проводила такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории. Коренные внутренние преобразования в Украине, по его словам, неотвратимо будут продолжаться.

"В то же время считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это – отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности" , – заявил Николенко.

По его словам, как только украинские партнеры будут рассматривать вопрос членства Украины в НАТО без оглядки на Москву, станет очевидным, что "предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе соответствует интересам безопасности союзников, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга в среду заявила﻿, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины в Альянсе после того, как Украина проведет реформы и будет отвечать всем требованиям.