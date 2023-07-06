ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении - Тарнавский
В течение суток украинские воины выполнили 1293 огневых задачи на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили почти три роты россиян. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны вперед и освобождение наших территорий. Воины преуспевают", - пишет Тарнавский.
За последние сутки потери врага составили убитыми и ранеными более трех рот.
Также было уничтожено 47 единиц военной техники россиян, в том числе:
- 6 танков;
- 3 ББМ;
- 4 пушки Д-30;
- пушка 2С5 "Гиацинт-С";
- 4 БПЛА "Zala";
- БПЛА "Supercam";
- 2 самоходные артиллерийские установки "Акация";
- гаубица "Мста-С";
- комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
- зенитный ракетный комплекс "Бук";
- РЛС "Зоопарк";
- 2 станции РЭБ;
- автомобильная техника.
- 5 складов боеприпасов врага.