ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении - Тарнавский

ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении - Тарнавский
Фото: Минобороны Украины

В течение суток украинские воины выполнили 1293 огневых задачи на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили почти три роты россиян. Об этом сообщает﻿ командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны вперед и освобождение наших территорий. Воины преуспевают", - пишет Тарнавский.

За последние сутки потери врага составили убитыми и ранеными более трех рот.

Также было уничтожено 47 единиц военной техники россиян, в том числе:

  • 6 танков;
  • 3 ББМ;
  • 4 пушки Д-30;
  • пушка 2С5 "Гиацинт-С";
  • 4 БПЛА "Zala";
  • БПЛА "Supercam";
  • 2 самоходные артиллерийские установки "Акация";
  • гаубица "Мста-С";
  • комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
  • зенитный ракетный комплекс "Бук";
  • РЛС "Зоопарк";
  • 2 станции РЭБ;
  • автомобильная техника.
  • 5 складов боеприпасов врага.

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