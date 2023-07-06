ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении - Тарнавский

В течение суток украинские воины выполнили 1293 огневых задачи на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили почти три роты россиян. Об этом сообщает﻿ командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны вперед и освобождение наших территорий. Воины преуспевают" , - пишет Тарнавский.

За последние сутки потери врага составили убитыми и ранеными более трех рот.

Также было уничтожено 47 единиц военной техники россиян, в том числе: