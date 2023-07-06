Почему австрийский Raiffeisen откладывает уход из России

Raiffeisen Bank International откладывает свои планы по выходу с российского рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих собеседников, знакомых с его позицией, сообщает Новое время.

Raiffeisen планировал к сентябрю выделить свой российский бизнес, который обеспечивает платежную систему для сотен компаний, из-за давления со стороны европейских регуляторов.

По словам собеседников издания, Австрия и RBI сопротивляются давлению регуляторов в надежде, что война в Украине скоро закончится.

Тем временем австрийские официальные лица усиливают защиту RBI в Европе и Вашингтоне, заявляя, что повышенное внимание к нему несправедливо. Об этом агентству рассказали два человека, знакомые с мышлением правительства.

По словам собеседников издания, хоть Австрия и поддерживает Украину публично, желания полностью разрывать отношения с РФ нет.

RBI еще не изложил свой план надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщили два собеседника агентства, осведомленные о его отношениях с центральным банком. Это делает выход Raiffeisen из РФ к сентябрю этого года маловероятным.

Также собеседники агентства отмечают, что банк хочет дождаться одобрения ЕЦБ, прежде чем просить у своих акционеров зеленый свет.

Также для выхода с рынка RBI потребуется одобрение российского центрального банка, министерства финансов и, в случае продажи — Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Европейский центробанк призвал группу Raiffeisen как можно скорее уйти с российского рынка.

До этого сообщалось, что Raiffeisen продолжает работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или отделению Райффайзенбанка Россия.

Как сообщали австрийские СМИ, Raiffeisen Bank International может обменять свои активы в РФ на австрийские активы Сбербанка России.