Россия не догадывается, где будет наш главный прорыв — спикер ВСУ
Российские оккупанты не догадываются, где будет главный прорыв Вооруженных Сил Украины во время наступления на Бердянск и Мелитополь, поэтому постоянно перебрасывают подразделения на различные направления, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
По его словам, ситуация на фронте динамичная и контролируемая – на участках наступления ВСУ противник сосредоточен на недопущении продвижения украинских воинов.
"Несмотря на тщательное минирование территорий, у нас четкий план наступления. Продолжаем закрепляться. Наносим огневой поражение, готовность номер один к продолжению наступления", — сказал Шершень.
Он отметил, что за сутки россияне потеряли 116 человек убитыми и 190 ранеными, уничтожены 47 единиц вооружения и техники.
"Уничтожаем потенциал врага и создаем условия для наступления вперед. Акцентированно можем говорить о Бердянском и Мелитопольском направлениях, россияне в активной обороне, терпят значительные потери, там есть существенный прогресс. Враг не знает и не догадывается, где может произойти большой прорыв, он опрокидывает постоянно подразделения на разные направления, чтобы просчитать наши действия", — резюмировал Шершень.