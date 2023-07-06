Россия не догадывается, где будет наш главный прорыв — спикер ВСУ

Российские оккупанты не догадываются, где будет главный прорыв Вооруженных Сил Украины во время наступления на Бердянск и Мелитополь, поэтому постоянно перебрасывают подразделения на различные направления, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, ситуация на фронте динамичная и контролируемая – на участках наступления ВСУ противник сосредоточен на недопущении продвижения украинских воинов.

"Несмотря на тщательное минирование территорий, у нас четкий план наступления. Продолжаем закрепляться. Наносим огневой поражение, готовность номер один к продолжению наступления" , — сказал Шершень.

Он отметил, что за сутки россияне потеряли 116 человек убитыми и 190 ранеными, уничтожены 47 единиц вооружения и техники.