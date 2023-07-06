МАГАТЭ просит дополнительный доступ к реакторам ЗАЭС – Гросси

Присутствовавшие на Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласили у российской оккупационной администрации доступ к крышам третьего и четвертого энергоблоков с целью проверки информации о наличии взрывных устройств там, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте. В частности, необходим доступ к крышам реакторных блоков № 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторых частей системы охлаждения станции" , - сказал он.

По словам Гросси, присутствовавшие на АЭС эксперты МАГАТЭ "в течение последних дней и недель" инспектировали отдельные части станции, в том числе некоторые участки по периметру большого водоема-охладителя, а также совершали регулярные обходы территории. В ходе этих инспекций ими не были обнаружены видимые признаки наличия мин или взрывчатых веществ.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул важность проверки командой Агентства всей территории ЗАЭС.

"Учитывая рост военной напряженности и активности в регионе, где расположена эта крупнейшая атомная электростанция, наши эксперты должны иметь возможность проверить факты на месте. Их независимые и объективные отчеты помогли бы прояснить текущую ситуацию на площадке, что имеет решающее значение в такой время, когда раздаются неподтвержденные обвинения и встречные обвинения" , - сказал Гросси.

Гендиректор заявил, что команда МАГАТЭ не сообщала о каких-либо недавних обстрелах или взрывах, добавив, что российское военное присутствие на объекте остается неизменным.

Отдельно команда МАГАТЭ сообщила, что единственная главная внешняя линия электропередач напряжением 750 киловольтов (кВ) была вновь подключена к ЗАЭС, примерно через 12 часов после того, как 4 июля ночью она внезапно была отключена, что заставило станцию зависеть от резервных источников питания.