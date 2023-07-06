Стало известно, на сколько выросла средняя зарплата в Украине

2023 году средняя заработная плата в Украине выросла до 16,5 тыс грн. Об этом сообщил крупнейший украинский портал поиска работы Work.ua, сообщает Новое время.

До конца прошлого года рыночный уровень зарплат держался на уровне 15 тыс грн. В первом квартале этого года он вырос до 16 тыс грн, а летом уже составляет 16,5 тыс грн.

По официальным данным Пенсионного фонда, в марте 2023 года средняя зарплата в Украине составляла 13,4 тыс грн.

Зарплата в Украине имеет тенденцию к росту, который в целом составляет 10%. Наибольший рост средних зарплат в этом году состоялся у психологов (80%), официантов (50%), охранников (33%) и поваров (33%).

Ранее сообщалось, что в Украине перестали снижаться реальные зарплаты, так как выросла конкуренция за рабочую силу.

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