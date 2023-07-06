Оккупанты допускают к работе на ЗАЭС некомпетентный персонал из РФ — Энергоатом

Российские оккупанты доверяют управление Запорожской АЭС неопытным специалистам из России, которые совсем не имеют необходимых знаний и навыков. Об этом говорится в заявлении "Энергоатома", сообщает Лига.Бизнес.

Так, начальником смены одного из энергоблоков назначен работник Балаковской АЭС (РФ), имеющий опыт работы только семь месяцев. Эта должность требует значительно большего опыта, поскольку предусматривает оперативное управление реактором.

Этими действиями оккупанты в очередной раз подвергают мир опасности. Из-за некомпетентности и неопытности российского персонала угроза безопасной эксплуатации Запорожской АЭС только растет.

"А значит – необходимо как можно скорее вернуть контроль над станцией ее законному оператору – Энергоатому", — заявляют в компании.

Квалифицированный украинский персонал ЗАЭС, годами обеспечивавший работу станции, продолжает подвергаться давлению, запугиванию и шантажу со стороны российских ядерных террористов, добавляют в Энергоатоме.