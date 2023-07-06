В Макеевке ВСУ уничтожили склад со снарядами и ракетами в "Грады" — Минобороны
В оккупированной Макеевке Донецкой области ВСУ уничтожили большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для реактивных систем залпового огня "Град".
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, нанесших огненное поражение, и аэроразведчиков, корректировавших удар", — сообщила она.
По ее словам, за минувшие сутки уничтожены 6 складов боеприпасов на Таврическом направлении.
"Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого недостаток боеприпасов и горючего рано или поздно станет роковым. В современной войне логистические цели являются ключевыми", — отметила Маляр.