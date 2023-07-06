Международные правозащитники обвинили Украину из-за кассетных боеприпасов

Международные правозащитники из Human Rights Watch заявили, что ВСУ причастны к якобы применению кассетных боеприпасов, что привело к жертвам среди гражданского населения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в заявлении Human Rights Watch.

"Новое исследование Human Rights Watch выявило, что украинские ракетные обстрелы кассетными боеприпасами подконтрольных России территорий в Изюме и его окрестностях на востоке Украины в течение 2022 года привели к многочисленным жертвам среди украинского гражданского населения" , — говорится в сообщениях.

В HRW подсчитали, что в результате удара по оккупированному Изюму, погибли по меньшей мере 8 гражданских лиц, еще 15 получили ранения, однако общее количество погибших и раненых может быть больше.

Правозащитники сообщили, что 6 июня обратились к министру обороны Украины с кратким изложением своих выводов и просьбой о встрече. В Минобороны ответили письменно, что "кассетные боеприпасы не использовались в пределах или вокруг города Изюм в 2022 году, когда он находился под российской оккупацией".

При этом в HRW напомнили, что в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года, которые применяются к "вооруженному конфликту" в Украине, все стороны обязаны расследовать и должным образом преследовать военные преступления, совершенные их силами или на их территории.

В организации также предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов Украине. "Передача этого оружия неизбежно приведет к долговременным страданиям гражданского населения и подорвет международное осуждение его использования" , - отметили правозащитники.

В Human Rights Watch также признали, что и российские войска используют кассетные боеприпасы.

"Обе страны должны прекратить использование этого оружия неизбирательного действия, и ни одна страна не должна поставлять кассетные боеприпасы из-за их предполагаемой опасности для гражданского населения" , - говорится в сообщении.

Перед этим телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил﻿, что США уже на этой неделе могут принять решение о передаче Украине кассетных боеприпасов.