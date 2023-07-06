Ракетный удар по Львову: из-под завалов достали тело пятой жертвы

Из-под завалов разрушенного в результате ракетного удара РФ дома во Львове достали тело 5 жертвы. Об этом сообщил﻿ глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"К сожалению, количество погибших из-за ночного ракетного удара по Львову возросло до пяти. Из-под завалов достали тело женщины. Искренние соболезнования родным. Спасатели продолжают работать на месте трагедии" , - сообщил Козицкий.

Также, по состоянию на 14:46 в МВД сообщили, что количество пострадавших на месте вражеского удара увеличилось до 40 человек.

По словам главы ОГА, повреждены 30 домов, около 50 авто, выбиты десятки окон, 11 общежитий двух учебных заведений, где находились внутренне перемещенные лица, детский дом №1 и санаторная школа.

Козицкий уточнил, что основной удар оккупанты нанесли по жилой многоэтажке − этот дом фактически разрушен и возле него еще критически пострадали 6 домов.

К ликвидации последствий происшествия от ГСЧС привлечено 169 человек, 30 единиц техники и 2 кинологических расчета.