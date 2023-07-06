Ермак: Украина вернула из российского плена еще 45 военных и 2 гражданских

Украина вернула из российского плена 45 военных и двух гражданских, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Нам удалось вернуть из плена домой 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двух гражданских.

Среди них - двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и тероборонщик из Херсона".

По словам Ермака, удалось вернуть защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины. Также военных с Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений.

Также домой вернулись незаконно вывезенные в Россию украинские дети - 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара.

Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года.

"Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение" , - добавил руководитель ОП.

Российские СМИ сообщают, что в РФ вернулись 45 человек.