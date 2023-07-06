ОВА: РФ ударила по жилому дому и магазину в Херсоне, есть раненые
В результате российского обстрела Херсона 6 июля пострадали по меньшей мере три человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
"Враг ударил по жилому дому (в Херсоне - ред). Легкие ранения получила 41-летняя женщина, а 64-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести".
Также под российский обстрел попал продуктовый магазин. У 39-летней продавщицы диагностировали контузию, ее жизни ничего не угрожает.