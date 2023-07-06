Оккупанты сообщают о приезде на ЗАЭС представителя Путина
На оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС приехал первый заместитель руководителя администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Telegram-канал оккупантов "ЗАЭС. Официально", пропагандисты "РИА "Новости".
Вместе с Кириенко на станции также побывал гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий.
Оккупанты утверждают, что Кириенко якобы убедился, что "станция работает в штатном режиме, нарушений границ безопасности нет".
Что предшествовало:
- 20 июня Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
- 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
- 25 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас.
- Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил 6 июля, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".