Зеленский в Болгарии объяснил, почему нужно поддерживать Украину

Западные страны-союзники должны понимать, что пока украинцы сражаются против России, война не придет на их территории. Поэтому необходимо поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, в частности, оружием, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции в Болгарии.

Он в очередной раз подчеркнул, что "пока война в Украине, то война на другую территорию не пойдет".

"Ну это же факт? Если лидеры очень прагматичны, то хотя бы с этой точки зрения нужно включить твой мозг и это понять, что пока украинцы воюют, то помогай им, иначе есть вероятность, что война потом придет к тебе. И не надо думать, что будет у тебя — посмотри на Украину" , — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию в четверг, 6 июля.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Украина и Болгария заключили совместную декларацию, которая стала 22-м документом, в котором говорится о поддержке членства официального Киева в НАТО.