НАБУ и САП арестовали счета бывшей жены Коболева, он их высмеял

Детективы НАБУ и прокуроры САП арестовали зарубежные счета бывшей жены экс-руководителя Нафтогаза Украины Андрея Коболева, сообщает Новое время.

"[Они] могут похвастаться вполне весомым результатом — арестом зарубежных счетов моей бывшей жены, которая не проживает на территории Украины с 2019-го года. Развод состоялся в 2017-м году. То есть задолго до выигрыша в Стокгольмском арбитраже, примерно в тот период, когда все считали, что «Нафтогаз точно проиграет много миллиардов долларов Газпрому, а всю команду точно посадят" , — сообщил Коболев в Facebook.

Он рассказал, на какой стадии находится рассмотрение его дела в Высшем антикоррупционном суде относительно бонусов, полученных за победу Нафтогаза над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

"Мы ждем показания независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза, которых детективы решили допросить только в марте этого года (то есть примерно через 5 лет с момента начала расследования самого дела). Определенное удивление вызывает тот факт, что запрос на допрос детективы направили только двум из четырех членов" , — рассказал Коболев.

Он утверждает, что показаний независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза до сих пор нет в материалах дела.

"А без них дело напоминает рассказ комсомольцев о сказочном лесу, в котором они впервые в своей жизни собирали и ели грибы" , — иронизирует экс-глава Нафтогаза.

По его словам выглядит странным, что детективы НАБУ под надзором прокуроров САП не могут за пять лет получить показания независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза, однако смогли «найти и арестовать зарубежные счета моей бывшей жены, которые охраняются банковской тайной, за 3 месяца».

Как сообщалось, 19 января 2023 года НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в том, что в 2018 году он, злоупотребляя служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн.

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