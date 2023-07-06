На Говерле из-за молнии погибли два человека: среди них - ребенок

На горе Говерла сегодня, 6 июля, в результате удара молнии погибли мужчина и 11-летняя девочка. Также есть пострадавшая, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации спасателей, сегодня днем медработники сообщили, что на Говерле, а именно на синем маршруте, из-за попадания молнии пострадали три человека, в том числе 11-летняя девочка.

К месту происшествия направили спасателей. Когда они прибыли туда, девочка и мужчина уже были мертвы.

Пострадавшую женщину в шоковом состоянии сопроводили к посту Заросляк и передали медикам.

Спасатели подчеркивают, что во время грозы в горах необходимо прятаться в углублении. При этом нужно избавиться от металлических вещей, также запрещено прикасаться к металлическим и железным конструкциям.

Напомним, в январе этого года в Китае под лавиной погибли 28 человек.

Также мы писали, что в апреле в Альпах на леднике Армансетт из-за схождения лавины погибли четыре человека, а еще два - получили ранения.