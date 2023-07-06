Нацбанк: Валютные резервы Украины достигли рекордной отметки

Благодаря финансовой поддержке западных партнеров валютные резервы Украины достигли рекордной отметки в почти 39 миллиардов долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный, сообщает его Facebook.

По словам Пышного, это самый высокий уровень резервов за всю историю независимой Украины.

"Невероятный результат для страны в условиях полномасштабной войны. Украина сегодня - это уникальный пример государства, которое смогло сплотить вокруг себя глобальный периметр поддержки. Вовлеченность международных партнеров - сверхмощная, а объемы внешнего финансирования - исторические" , - написал он.

Только в июне, по его данным, на счета правительства поступило:

1,6 млрд долларов от ЕС,

1,2 млрд долларов от США,

69,1 млн долларов - от Всемирного банка,

15,0 млн долларов - от Правительства Финляндии.

Пышный также напомнил, что в июне Украина успешно прошла первый пересмотр программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом и получила второй транш по программе - 886,0 млн долларов.

"Итак, по итогу поступления от международных партнеров оставались существенно большими, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты и долговых выплат страны в иностранной валюте" , - подытожил глава НБУ.

Прогнозы курса

Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики. Средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился за май на 0,5% до 37,59 гривны до минимума с июня прошлого года. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 6,5%.

Финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ждали курс 40,04 грн/доллар.

По состоянию на 28 июня средний курс по Украине составляет 36,90 (покупка) и 37,40 грн/доллар (продажа).

С начала войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).