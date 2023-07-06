Залужный рассказал, за кем сейчас инициатива на поле боя
Контрнаступление Сил обороны Украины идет по плану, а инициатива на поле боя у украинского войска, сообщает Деловая столица.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залучной во время телефонных переговоров с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива — в наших руках", — отметил он.
Генералы также обсудили актуальные потребности ВСУ в вооружении для успешного продления контрнаступления.
Как сообщалось, 27 июня США объявили о предоставлении Украине военной помощи.