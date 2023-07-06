Ракетный удар РФ по Львову: спасены семь человек, 14 попали в больницу

По состоянию на вечер четверга во Львове продолжают разбирать завалы домов после ракетного удара РФ, в целом спасли спасти 7 человек, 64 были эвакуированы с места происшествия, 14 пострадавших госпитализировали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

По словам Козицкого, по состоянию на 21 час продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов жилых домов. Сейчас разобрали около 53% от необходимого. Вывезли 170 метров кубических обломков строительных конструкций.

Работники ГСЧС спасли 7 человек. 64 человека эвакуировали с места происшествия. 14 пострадавших госпитализировали.

Для размещения, питания и оказания психологической помощи развернули 9 палаток. 40 человек временно отселили в модульный городок, отель и детский центр спорта, туризма и экскурсий.

"Дома остаются полностью отключенными от электро-, газо- и водоснабжения.

Спасибо всем профессионалам и неравнодушным людям, причастным к поиску наших земляков и помощи тем, кто потерял свои дома.

Поисково-спасательные работы будут продолжаться в круглосуточном режиме, пока не разберем все завалы".

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