Reuters: Си Цзиньпин призвал армию Китая улучшить планирование войны

Лидер Китая Си Цзиньпин ожидает от своей армии лучшей подготовки к войне. В частности, это касается планирования боевых действий, сообщает РБК-Украина.

Об этом глава КНР заявил во время выступления перед военным командованием Восточного театра военных действий, сообщает Reuters.

Си Цзиньпин отметил, что мир вступил в новый период потрясений и перемен, а ситуация с безопасностью Китая стала более нестабильной и неопределенной.

"Мы должны упорно думать и решать военные вопросы с политической точки зрения, смело воевать, хорошо воевать и решительно защищать наш национальный суверенитет, безопасность и интересы развития" , - подчеркнул глава КНР.

Он также подчеркнул, что в Китае необходимо улучшить военное обучение и подготовку.

Такие заявления китайского лидера прозвучали во время визита в Пекин министра финансов США Джаннет Йеллен. Она прибыла туда для переговоров, которые направлены на ослабление напряженности в отношениях между США и Китаем.

Стоит заметить, что командование Восточного театра военных действий отвечает за безопасность восточной части КНР, в том числе Тайваньского пролива.

Напряженность вокруг Тайваня

Напомним, Китай уже неоднократно проводит военные учения вокруг Тайваня. В ходе тренировок военные КНР в том числе отрабатывают нанесение ударов и окружение острова.

Глава МИД Тайваня еще в апреле признавал, что Китай может готовить нападение на остров.

При этом в Центральном разведывательном управлении США отмечали, что до 2027 года Китай может создать предпосылки для вторжения в Тайвань.