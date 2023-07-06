Зеленский прибыл в Прагу
Специальный самолет правительства Чехии с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в пражском аэропорту Рузине в четверг вечером, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает Чешское телевидение.
Самолет с Зеленским вылетел из Софии в 19:21 и приземлился в Праге в 20:54 по киевскому времени. Его сопровождали два истребителя Gripen; чешское телевидение опубликовало кадры их пролета.
После приземления Зеленский отправился в Пражский град – резиденцию президента Чехии, где он проведет переговоры с, собственно, президентом Петром Павелом, а также премьером и спикерами чешского парламента.
Это – первый визит президента Украины в Чехию с начала полномасштабного российского вторжения и первый лично для Зеленского.
"Визит украинского президента имеет целью выразить благодарность за поддержку, которую Чешская Республика оказывает Украине с начала российской агрессии, и заверить, что эта поддержка будет продолжаться", – сообщили в канцлелярии президента Чехии.
Ожидается, что на встрече тет-а-тет президенты Украины и Чехии скоординируют свои позиции накануне саммита НАТО в Вильнюсе, где будут обсуждаться, среди прочего, гарантии безопасности для Украины.
Напомним, днем в четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарию. Лидеры обеих стран заключили совместную декларацию, которая стала 22-м документом, в котором говорится о поддержке членства Украины в НАТО.
Также, по данным СМИ, Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.