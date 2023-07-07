В армию РФ пытаются набрать женщин для отправки в Украину — росСМИ

Министерство обороны РФ запустило рекрутинговую кампанию по набору женщин в армию на контрактную службу. Их могут направить в дальнейшем на войну в Украину, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом пишет российское издание "7х7".

В публикации отмечается, что подобные призывы о наборе женщин в войско появились в омских Telegram-каналах. В рекламе от Минобороны говорится о наборе гражданок, работающих врачами, фельдшерами, медсестрами и поварами, которым предлагают "встать с мужчинами в одном строю".

В одном из военкоматов Омска рассказали, что речь идет о наборе женщин до 50 лет, которые могут заключить контракты минимум на 1 год. Также сообщается, что для них в это время не предусмотрены отпуска.

Кроме того, медсестрам и поварам необязательно иметь образование по специальности, говорится в публикации.

Хотя в военкомате не уточнили, куда именно отправят женщин, но отметили, что они оправятся на службу в регины РФ. Тут стоит отметить, что Кремль еще в прошлом году объявил об аннексии части территории Украины, в частности Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Москва "включила" в состав России.