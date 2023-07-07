Резников поговорил с Остином и анонсировал "хорошие новости"
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, после чего анонсировал "хорошие новости", сообщает Украинская правда.
"Обсудили текущую ситуацию на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы.
Мы сверили часы перед следующим заседанием UDCG в формате "Рамштайн", которое состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО", — сообщил он.
По словам Резникова, министры также говорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов.