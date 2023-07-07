Блинкен о ракетном ударе по Львову: Еще один пример жестокости РФ

Ракетные удары по Львову, нанесенные в ночь на 6 июля, являются очередным примером жестокости военно-политического руководства РФ в его агрессии против Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Руководитель Госдепартамента Штатов осудил российскую атаку на мирный город в Украине, которую расценил как новый пример жестокости войск РФ.

Также он подтвердил намерение США оказывать дальнейшую поддержку и помощь Украине, которая отражает полномасштабную военную агрессию России.

"Атака России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля, и именно поэтому поддержка защиты Украины от кремлевской агрессии жизненно важна. Приверженность США Украине непоколебима" , - говорится в публикации.

Ракетный удар по Львову

Во Львове во время масштабной воздушной тревоги в Украине в ночь на 6 июля прогремели взрывы. РФ атаковала город ракетами "Калибр", которые попали﻿ в жилую многоэтажку.

По обновленным данным, погибли﻿ 9 человек.