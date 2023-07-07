На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону — Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны продолжили держать оборону на Купянском направлении, а также продвигались и закреплялись на позициях на трех направлениях.

Об этом говорится﻿ в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

По уточненной информации, за прошедшие сутки российская федерация нанесла ракетные удары по Украине, применив 11 крылатых ракет "Калибр", 7 из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил, 3 ракеты "Калибр" попали по городу Львов и 1 ракета - по частный дом в Черкасской области.

В результате российских террористических атак на Львов есть 7 погибших мирных людей, более 35 – получили ранения разной степени тяжести. Повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов, 4 из которых – иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены украинским ПВО.

Также оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, русская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе в районах Старые Вырки, Искрисковщина, Екатериновка, Запсиля Сумской области и Чернещина, Одноробовка, Гоптовка Харьковской области.

По данным штаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток при поддержке авиации противник предпринимал попытки вытеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского. Вместе с тем Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. Вместе с тем противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Желане, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них – Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Большая Новоселка Донецкой области; Новодаровка, Красная Криница, Новоданиловка Запорожской области и Змиевка, Дачи и Камышаны Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области; Марганецкая община Днепропетровской области; Золотая Балка, Садовое, Антоновка, Приозерное Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.