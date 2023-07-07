Президент Чехии объяснил слова об одной попытке для контрнаступления ВСУ

Президент Чехии Петр Павел объяснил свое заявление о том, что Вооруженные силы Украины будут иметь только одну попытку для контрнаступления, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.

Павел уточнил, что имел в виду, что Украина в этом году будет иметь одну попытку для контрнаступления, поскольку такие операции требуют много времени и ресурсов.

"Позвольте мне уточнить мои слова. Я сказал, что у Украины будет в этом году только одна возможность провести контрнаступление. Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Нереалистично ожидать, если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе" , – сказал чешский президент.

Он подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы это контрнаступление стало успешным.