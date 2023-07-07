Украина должна отвечать требованиям для вступления в НАТО — Белый дом

Несмотря на политику "открытых дверей", чтобы присоединиться к НАТО, Украина должна отвечать требованиям для вступления. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

"Конечно, мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна отвечать определенным требованиям, и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Альянсом. Мы хотим уважать этот процесс" , – сказал Кирби.

По мнению Кирби, сейчас речь не идет о том, чтобы Украина осталась "в серой зоне" безопасности – между НАТО и Россией, наоборот – все действия союзников свидетельствуют о том, что они полностью на стороне Украины в ее справедливой борьбе против российской агрессии.

"Думаю, трудно посмотреть на то, что мы делали в течение последних 16 месяцев и сказать, что Украина – в какой-то серой зоне. Думаю, что сообщение, переданное Путину громкое и четкое – не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и целый мир продолжат поддерживать Украину" , – добавил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя вопрос о статусе Украины после саммита НАТО в Вильнюсе.

Как отметил Кирби, на саммите НАТО в Вильнюсе будут обсуждаться вопросы долгосрочных обязательств Украины в сфере безопасности.

"Я просто не буду предварять наших союзников или саммит. Я вам скажу, что долгосрочные обязательства Украины в сфере безопасности обязательно будут темой обсуждений" , — подчеркнул Джон Кирби.

Он добавил, что важнейшими акцентами остаются помощь Украине в войне против России, а также послевоенное восстановление:

"Мы считаем, что самое важное оставаться сосредоточенными на борьбе, которую они сейчас ведут. И смотреть на послевоенную Украину, на то, какими будут потребности ее безопасности, и какие обязательства мы и наши союзники можем взять на себя, чтобы помочь им оставаться в безопасности, потому что они и дальше будут иметь большую границу с Россией".