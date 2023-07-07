В Крыму студентов заставляют подписывать повестки — правозащитники

Студентов вузов оккупированного Крыма заставляют подписывать повестки в ряды армии РФ, шантажируя результатами экзаменов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила правозащитная организация "КрымSOS", ссылаясь на анонимные источники.

"По имеющейся информации, работники университета оккупированного Симферополя заявили одному из студентов, что сдать экзамены он сможет только подписав повестку. Из-за давления юноше пришлось согласиться на условия" , — говорят правозащитники.

Такие случаи, утверждают в организации, не единичны. Как узнала "КрымSOS", "предложения" получали и другие студенты призывного возраста. Разговоры проводятся частно, чтобы ситуации не огласили.

Как отмечается, за 9 девять лет оккупации Крыма Россия провела 17 незаконных призывных компаний на полуострове. Последний призыв в оккупационную армию стартовал 1 апреля 2023 года. 11 апреля госдума РФ сразу в трех чтениях приняла законопроект о реестре военнообязанных, усиливающий контроль над населением призывного возраста на оккупированных территориях, практически лишая возможности избежать преступного призыва в ряды оккупационной армии.