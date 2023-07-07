За сутки россияне потеряли 500 военных, два танка и 20 артсистем - Генштаб

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли примерно 510 военных, а также два танка, 20 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и десятки другой военной техники.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.23 ориентировочно составили: