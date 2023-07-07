За сутки россияне потеряли 500 военных, два танка и 20 артсистем - Генштаб
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли примерно 510 военных, а также два танка, 20 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и десятки другой военной техники.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава — около (+510) человек ликвидировано,
- танков - 4070 (+2),
- боевых бронированных машин - 7944 (+12),
- артиллерийских систем - 4330 (+20),
- РСЗО - 658 (+1),
- средств ПВО - 408 (+4),
- самолетов - 315 (+0),
- вертолетов - 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3652 (+17),
- крылатых ракет - 1271 (+7),
- кораблей /катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 6898 (+10),
- специальной техники - 612 (+7).