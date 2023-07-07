За сутки россияне потеряли 500 военных, два танка и 20 артсистем - Генштаб

За сутки россияне потеряли 500 военных, два танка и 20 артсистем - Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли примерно 510 военных, а также два танка, 20 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и десятки другой военной техники.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 4070 (+2),
  • боевых бронированных машин - 7944 (+12),
  • артиллерийских систем - 4330 (+20),
  • РСЗО - 658 (+1),
  • средств ПВО - 408 (+4),
  • самолетов - 315 (+0),
  • вертолетов - 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3652 (+17),
  • крылатых ракет - 1271 (+7),
  • кораблей /катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6898 (+10),
  • специальной техники - 612 (+7).

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