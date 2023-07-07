США активно рассматривают вопрос о кассетных боеприпасах для Украины — Белый дом

Вопрос предоставления Украине кассетных боеприпасов активно рассматривается администрацией США, сообщает Европейская правда.

Об этом в общении с журналистами на борту Air Force One на пути в штат Южная Каролина заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс.

"Этот вопрос активно рассматривается. У меня нет объявления в данный момент по этому поводу" , – отметил он.

Бейтс подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы предоставлять Украине "широкий спектр боеприпасов", которые Вооруженные силы страны активно используют в борьбе с российской агрессией.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена уже завтра объявит﻿ о новом пакете военной помощи Украине, в котором в том числе будут и кассетные снаряды.