США активно рассматривают вопрос о кассетных боеприпасах для Украины — Белый дом
Вопрос предоставления Украине кассетных боеприпасов активно рассматривается администрацией США, сообщает Европейская правда.
Об этом в общении с журналистами на борту Air Force One на пути в штат Южная Каролина заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс.
"Этот вопрос активно рассматривается. У меня нет объявления в данный момент по этому поводу", – отметил он.
Бейтс подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы предоставлять Украине "широкий спектр боеприпасов", которые Вооруженные силы страны активно используют в борьбе с российской агрессией.
По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена уже завтра объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором в том числе будут и кассетные снаряды.