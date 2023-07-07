Маск угрожает Цукербергу судом из-за новой соцсети Meta

Twitter угрожает судебным иском против Meta из-за ее новой текстовой платформы. Компания Илона Маска обвиняет Цукерберга в браконьерстве бывших сотрудников для создания программы-копии. Об этом, со ссылкой на Semafor, сообщает РБК-Украина.

В среду материнская компания Instagram Meta представила Threads, текстовый компаньон Instagram, который напоминает Twitter и другие текстовые социальные платформы. Буквально через несколько часов юрист Twitter Алекс Спиро направил письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу, обвинив компанию в "систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческой тайны Twitter и другой интеллектуальной собственности".

"Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta приняла немедленные меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой конфиденциальной информации" , - написал Спиро в письме.

Спиро также обвинил Meta в том, что она наняла десятки бывших сотрудников Twitter, которые "имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой крайне конфиденциальной информации".

Напомним, мы сообщали, что компания Meta запускает новое приложение Threads, которое призвано стать альтернативой Twitter, принадлежащей Илону Маску.