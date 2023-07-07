Нацбанк отчитался о рекордных за всю историю резервах

Международные резервы по итогам июня выросли почти до $39 млрд, что является рекордом за всю историю независимости. Об этом сообщает﻿ Национальный банк.

По состоянию на 1 июля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года – $38 351,7 млрд.

В течение июня 2023 г. международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В целом в прошлом месяце динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4 286,4 млн. Из этой суммы:

$1 648,3 млн – макрофинансовая помощь от ЕС;

$1199,7 млн – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

$886,0 млн – второй транш по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом;

$468,4 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$69,1 млн – от Всемирного банка;

$15,0 млн – от Правительства Финляндии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило $704,7 млн, из которых: $595,9 млн – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $52,8 млн – долг перед Всемирным банком, остальное – долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,7 млн.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины. В июне 2023 года Национальный банк (согласно балансовым данным) продал на валютном рынке $1 862,9 млн и выкупил в резервы – $49,6 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с маем до $1 813,3 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В июне в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $81,3 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.