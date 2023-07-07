Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов

Совет Европейского союза согласовал с Европарламентом проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который позволит нарастить производство боеприпасов и ракет.

Это решение позволит срочно выделить 500 миллионов евро из бюджета ЕС для наращивания производства боеприпасов и ракет.

В то же время будет реализован план по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и стран-членов ЕС.

"Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению по ASAP ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе.

Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной технологической и промышленной базы ЕС и, наконец, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС" , – сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес – страны, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Теперь соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом. Ожидается, что его подписание и вступление в силу состоится до конца июля.