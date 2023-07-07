Зеленский и Эрдоган встретятся сегодня в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу, 7 июля, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в сообщении Директората по коммуникациям администрации президента Турции.
"Администрация Президента Турции анонсировала встречу Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце встречи в Стамбуле ожидается проведение пресс-конференции.