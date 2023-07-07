"Вагнер" возвращает боевиков из Африки - Jeune Aafrique

Два самолета с бойцами ЧВК "Вагнера" вылетели из Южно-Африканской Республики в Москву. Еще один самолет стоит наготове. Об этом, со ссылкой на Jeune Aafrique, сообщает РБК-Украина.

Перед этим, на двух самолетах из Банги в Москву полетели около 500-600 наемников.

Также по данным издания, после попытки мятежа руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Кремль решил заменить кураторов наемников в Южно-Африканской Республике Виталия Перфильева, Александра Иванова и Дмитрия Сытого.

Перфильев консультирует президента ЮАР Фостена-Арканжа Туадер по вопросам нацбезопасности и является близким другом командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

Что этому предшествовало?

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил войска Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими воинами отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.

В стране занялись строительством лагеря, в котором могут разместить "вагнеровцев". Судя поспутниковому снимку, в лагере примерно 298 палаток, в которых в среднем можно разместить по 30 человек. Лагерь может быть разбит примерно на 8 тысяч человек.