Инфляция в Украине снижается быстрее ожиданий НБУ: что влияет на цены

Предложение продовольствия, укрепление гривны на наличном валютном рынке, а также улучшение ожиданий способствуют замедлению темпов инфляции. По оценкам НБУ, эти факторы замедляли инфляцию в июне, что перевесило эффекты повышения тарифов на электроэнергию.﻿ Об этом, со ссылкой на Макроэкономическое и монетарное обозрение НБУ (июль 2023 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки инфляции за июнь, но согласно обнародованному графику годовая инфляция упала ниже 15%. Госстат обнародует официальные данные 10 июля.

По данным НБУ, фундаментальное инфляционное давление снижается в соответствии с ожиданиями НБУ. Этому способствуют улучшение инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке и снижение давления со стороны расходов на фоне стабильной ситуации в энергетике.

Как и ранее, медленнее дорожали продовольственные товары, в частности, благодаря ослаблению давления со стороны расходов на сырье и топливо, восстановлению производственных и логистических цепей.

Снижение экспортных цен, а также ограничение транзита продовольствия через соседние страны ЕС обусловили замедление подорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Продолжалось снижение цен на крупы и муку из-за низких экспортных цен и достаточных для обеспечения внутренних потребностей запасов зерновых, отмечается в обзоре.

Притормозил и рост цен на тепличные овощи, преимущественно за счет расширения предложения. Этот же фактор обусловил снижение цен на яйца за месяц, хотя годовые темпы роста остались высокими из-за эффектов базы сравнения и увеличения экспорта, сообщили в НБУ.

В июне продолжалось снижение цен на топливо благодаря наличию значительных запасов, снижению мировых цен на нефть, усилению конкуренции и высокой базы сравнения.

Стремительное замедление роста цен на алкогольные напитки предопределено умеренным спросом и улучшением курсовых ожиданий на фоне эффекта базы сравнения. Табачные изделия также дорожали несколько медленнее. Помимо курсового фактора это, вероятно, отражало давление со стороны теневого предложения.