Премьер Польши почтил память жертв Волынской трагедии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал на запад Украины, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии. Об этом он заявил в Facebook, сообщает Лига.net.

Польский премьер посетил несуществующий поселок Островки на Волыни. Он почтил память жертв Волынской трагедии.

Во время церемонии Моравецкий установил в поле деревянный крест.

Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших.

17 декабря 2014 года, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и в присутствии польского президента Коморовского, премьера Польши Копач и членов правительства Польши, президент Порошенко попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию.

В начале июня 2016 года известные украинцы, в том числе президенты Кравчук и Ющенко, обратились с открытым обращением к руководству Польского государства и всего общества, в котором были слова "прощаем и просим прощения".