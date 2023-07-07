Россияне за сутки атаковали восемь областей Украины – строительство ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали восемь областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, 7 июля, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки россияне совершили три обстрела из минометов и артиллерии. Всего зафиксировано 10 взрывов в Корюковском и Новгород-Северском районах. Обошлось без жертв и разрушений.

В Сумской области вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксировано 103 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Глуховская, Эсманская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Шалыгинская общины. Предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Ночью и утром враг совершил 5 обстрелов (18 взрывов). Обстреляны три территориальных общины – Краснопольское, Хотинское, Шалыгинская. Предварительно – без последствий.

В Запорожской области российские войска совершили 67 обстрелов 11 городов и сел. В настоящее время поступило 20 сообщений о разрушении жилищной инфраструктуры.

Авиаудар пришелся по Новодаровке, дважды враг атаковал из БПЛА Полтавку, 7 ударов совершил с РСЗО по Гуляйполю, Новодаровке и Малиновке, 57 артиллерийских обстрелов - по Гуляйполю, Железнодорожному, Красному Волшебному, Полтавке, Преображенцам, Камьян. ﻿ В Гуляйполе смертельные ранения получила 56-летняя женщина.

Днепропетровскую область враг ночью атаковал "Шахедами". Шесть беспилотников сбили защитники из ПВК "Восход". Обломки одного из них упали на авто. Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли.

Еще один БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Из-за возгорания горюче-смазочных материалов и газопровода возник масштабный пожар. Пламя охватило более 100 кв.м и достигало 4-метровой высоты. Его спасатели уже укротили. Никто не пострадал.

В Харьковской области за сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии Чернещину, Одноробовку, Гоптивку, Красное Первое, Фихоловку, Новомлынск, Двухлетнюю, Западное и Кисловку.

В пгт Печенеги Чугуевского района автомобиль дорожной службы (грейдер) взорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавший водитель мужчина 53 лет. В с. Петропавловка Купянского района в результате обстрела горела отдельно стоящая хозяйственная постройка.

В с. Одноробовка Богодуховского района в результате обстрела возник пожар в здании не эксплуатируемого железнодорожного вокзала. Без пострадавших. В с. Чернещина Изюмского района в результате обстрела горел дом. 71-летняя женщина получила ранения, госпитализирована. В с. Длинное Купянского района мальчик 15 лет с другими детьми нашел у реки порох в пакете и бросил его в костер, в результате чего произошла вспышка и пострадавший получил ожоги, госпитализирован.

В Луганской области вблизи Кармазиновки, южнее Сватового, попытались продвинуться захватчики. Попытки вытеснить ВПЦ с занимаемых позиций враг поддерживал авиацией, но результата не добился. По этому населенному пункту, а также по Невскому россияне ударили с воздуха.

Не прекращаются и обстрелы артиллерию – за прошедшие сутки противник их направил по Белогоровке и Невскому. За сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 467 снарядов.

В Донецкой области россияне совершили 26 обстрелов в сутки. Обстреляли 16 населенных пунктов: Авдеевка, с. Шахтерское, с. Клебан-Бык, Торецк, пгт Северное, с. Новоселидовка, с. Орловка, с. Новомихайловка, пгт Острое, пгт Ильинка, пгт Очеретино, Курахово, с. .Ласточкино, пгт Большая Новоселка, с.Новоселовка.

Повреждены 34 жилых дома (из них 8 – многоквартирных), 16 хозяйственных сооружений, ЛЭП, 2 магазина, 2 гражданских автомобиля, здание исправительной колонии, СТО, рынок. В Донецкой области за сутки: один погибший, пятеро раненых.

В Николаевской области ночью враг совершил атаку вражескими ударными БПЛА «Шахед-136» по городу Очаков. Силами по средствам противовоздушной обороны было уничтожено пять дронов. В результате падения обломков произошло воспламенение здания на территории базы отдыха, которые были оперативно ликвидированы. Подробная информация о последствиях разрушений и пострадавших уточняется.

Вчера в течение дня и сегодня утром враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. В результате одного из обстрелов повреждены жилые дома, произошло возгорание одноэтажного складского помещения и возник пожар сухой травы на открытой территории. Пока известно об одном пострадавшем, получившем легкие ранения.

Также обстрелы по акватории Очаковской общины фиксировали вчера днем, вражеские артиллерийские удары наносились по береговой линии Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Сегодня ночью произошел обстрел населенных пунктов Гороховской общины ракетами С-300, в результате чего в одном населенном пункте разрушена база сельскохозяйственного хозяйства: уничтожены склады, техника и зерно. Предварительно – без пострадавших. В другом населенном пункте на месте попадания в радиусе 200 м повреждены все окна жилых домов и обломками поврежден газопровод. Предварительно – без пострадавших.

В Херсонской области в сутки враг совершил 77 обстрелов, выпустив 371 снаряд, из них по г. Херсон — совершил 9 обстрелов (37 снарядов). Российские военные попали в районы 27 населенных пунктов области; здание дома культуры (с.Таврическое); здание магазина (г.Херсон).

Всего за сутки из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.

Из-за обстрела Антоновки пострадала 73-летняя женщина, которая находилась на улице. Врачи оказали ей медицинскую помощь. В поселке Приозерное 71-летняя женщина и 65-летний мужчина получили тяжелые ранения. Медики борются за их жизнь.

Из-за российского удара по Херсону пострадали три мирных человека. Враг ударил по жилому дому. Легкие ранения получила 41-летняя женщина, а 64-летний мужчина госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Под российские обстрелы попал и продуктовый магазин. У 39-летней продавщицы диагностировали контузию, ее жизни ничего не угрожает.

Враг также осуществил обстрел из БПЛА с.Золотая балка, ранения получила 63-летняя женщина. В результате вражеского авиационного удара по с.Змиевка ранения получили двое мужчин.