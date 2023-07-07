Разведка Британии объяснила, для чего РФ подразделение Черноморского флота на Азове

В Минобороны Британии проанализировали, для чего российская армия сформировала Азовский военно-морской округ со штабом в Мариуполе, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства о войне в Украине 7 июля.

Британские аналитики напомнили, что 1 июля 2023 г. ВМФ России создал новый Азовский военно-морской округ со штабом в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь.

Подчиненный Черноморскому флоту, округ, согласно сообщениям, будет располагать восемью боевыми кораблями, среди которых три современных корвета класса "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

Азовское море является важнейшим морским районом для России, поскольку оно соединяет ее внутренние водные пути с международными морскими путями, отметили в Минобороны Британии. В условиях войны оно также предлагает альтернативный вариант военного снабжения, если сухопутные пути России на юг Украины будут прерваны.

По словам британских аналитиков, Азовский военно-морской округ, вероятно, сосредоточится на поддержке логистических и контрпартизанских задач, уволив основной Черноморский флот для сосредоточения на ударных операциях на больших расстояниях и распространении своей морской мощи дальше за границу.