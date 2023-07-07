Маск похвалил Китай за развитие искусственного интеллекта

Миллиардер Илон Маск заявил, что у Китая очень сильные позиции для развития искусственного интеллекта. Об этом он заявил в четверг на проходящей в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту, сообщает Новое время.

Бизнесмен считает, что Китай находится в сильной позиции, когда речь заходит о развитии искусственного интеллекта, и что страна "преуспеет во всем, что задумает".

"Я думаю, что в Китае огромное количество очень умных и очень талантливых людей. Я думаю, что Китай будет иметь очень сильные возможности искусственного интеллекта — [это] мой прогноз" , — добавил СЕО Tesla.

Также он добавил, что всегда был огромным поклонником "огромного количества талантов и драйва", существующих в Китае.

"Поэтому я думаю, что на самом деле Китай преуспеет во всем, что он задумал. Так что это включает в себя, знаете ли, множество различных секторов, секторов экономики, а также искусственный интеллект. Поэтому я думаю, что у Китая будет очень сильный потенциал ИИ — [это] мой прогноз" , — отметил миллиардер.

При этом в Китае у Маска значительные бизнес-интересы. Это большой рынок для электрокаров Tesla, компания управляет крупным заводом в Шанхае.

В прошлом он хвалил китайских автопроизводителей, называя их "самыми конкурентоспособными в мире".

Комментарии Маска прозвучали на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем из-за технологий.

В конце мая этого года Маск впервые посетил Китай за последние три года. Поездка пришлась на то время, когда Tesla сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны электромобилей китайского производства и некоторой неопределенностью в отношении планов расширения заводского комплекса в Шанхае.