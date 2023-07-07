Каким должен быть возраст президента - опрос в США

Почти половина американцев считает, что лучший возраст для президента США — 50 лет. Об этом свидетельствует опрос Pew Research Center. Со ссылкой на The Hill, сообщает Зеркало недели.

В частности, 49 процентов респондентов, не принимая во внимание нынешних кандидатов в президенты США, считают, что лучший возраст для лидера страны — 50 лет. 24 процента опрошенных заявили, что хотели бы видеть в должности президента кого-то в возрасте 60 лет, и 17 процентов - кого-то в возрасте 40 лет.

Лишь три процента респондентов заявили, что лучший возраст для президента – 70 лет и старше.

Опрос иллюстрирует несоответствие между желанием многих американцев иметь молодого лидера и возрастом потенциальных кандидатов в президенты. Действующему президенту США Джо Байдену 80 лет, а ведущему республиканскому кандидату, бывшему президенту Дональду Трампу — 77. Возраст Байдена уже вызывал беспокойство среди избирателей всех партий во время недавних опросов общественного мнения.

Новое исследование показало отличия во взглядах старшего и младшего поколений жителей США.

В частности, молодые американцы более благосклонно, чем старшие, относятся к тому, чтобы президенту было 30-40 лет. В противоположность этому, старшие американцы предпочитают президента в возрасте 60 лет и больше.

Более трети респондентов в возрасте 18-29 лет сказали, что лучший возраст для президента - 40 лет, тогда как только 3 процента респондентов старше 70 лет согласились с этим. В то же время, 42% старейших опрошенных сказали, что 60 лет - лучший возраст для президента, тогда как несколько меньше четверти самых молодых респондентов высказали такое же мнение.

Результаты опроса для двух политических партий схожи, если учесть средний возраст членов партии, говорят исследователи. Поскольку Демократическая партия, как правило, имеет более молодых членов, респонденты-сторонники этой партии поддерживают более молодой возраст президента.

Байден и ранее шутил о своем возрасте, признавая, что был самым молодым сенатором страны и шестым самым молодым сенатором в истории, когда его впервые избрали в 1972 году.

"Кстати, я уже давно этим занимаюсь. Я знаю, что не выгляжу таким старым. Я знаю. Мне чуть меньше 103. Но если отбросить все шутки... Я был достаточно влиятельным сенатором" , - сказал он в начале этого года под время официального ужина в Белом доме.

Опрос проводился с 5 по 11 июня, в нем приняли участие 5 115 респондентов. Погрешность для всей выборки составила плюс-минус 1,7 процентных пункта.